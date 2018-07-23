Следователи начали проверку после гибели ребенка в гаражах под Самарой

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели ребенка при обрушении бетонных плит в неэксплуатируемом здании в Самарской области, говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что вечером в понедельник в заброшенных колхозных гаражах в селе Чубовка Кинельского района Самарской области обнаружено тело 11-летнего мальчика без признаков жизни.

"По данному факту… начата доследственная проверка", — говорится в сообщении. По предварительным данным, на месте ЧП находились пятеро подростков в возрасте от 11 до 15 лет, трое доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

"В настоящее время на место происшествия выехало руководство, следователи и криминалисты следственного управления по Самарской области, проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает СК.