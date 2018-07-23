МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Кинельском районе Самарской области в неэксплуатируемом здании-мастерской рухнули железобетонные плиты. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

При происшествии погиб ребенок, еще четыре человека пострадали. Три ребенка госпитализированы, еще одному оказали медицинскую помощь на месте.

По его словам, погибший ребенок извлечен из-под завала. Следователи начали проверку.

"В настоящее время на место происшествия выехало руководство, следователи и криминалисты следственного управления по Самарской области, проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает СК.

По предварительным данным, на месте ЧП находились пятеро подростков в возрасте от 11 до 15 лет, трое доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.