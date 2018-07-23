Названа основная версия гибели мальчика с ДЦП в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл – РИА Новости. Страдающий ДЦП 14-летний подросток, пропавший в Челябинской области 18 июля и тело которого нашли 21 июля в водоеме, погиб из-за того, что упал в воду во время прогулки и не смог выбраться из-за заболевания, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Следствие уточняет, что тело мальчика обнаружено без видимых признаков насильственной смерти, судебно-медицинское исследование показало, что он утонул.
Как сообщало местное агентство новостей Chelyabinsk.ru, мальчик потерялся 18 июля во время прогулки в поселке Туктубаево.
Подростка искали правоохранительные органы, волонтеры, по поручению губернатора региона Бориса Дубровского в пятницу на поиски ребенка был поднят "Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области". Мальчика искали на автомобилях УАЗ, квадроциклах, а также четыре общественника "Росспаса" с тремя обученными собаками, и 21 июля его тело было найдено в реке Миасс недалеко от поселка Туктубаево.