Суд оставил под арестом мужчину, захватившего заложников в Москве

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Преображенский суд Москвы продлил до 24 августа срок ареста мужчине, который удерживал в заложниках семью на улице Молостовых на востоке столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении в отношении Александра Борового меры пресечения в виде содержания под стражей", — сказала пресс-секретарь.

Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Убийство" и "Захват заложников, повлекший убийство".

В конце мая вооруженный мужчина взял в заложники семью из трех человек в доме на улице Молостовых на востоке Москвы. Позже стало известно, что злоумышленник ранил одного из заложников (мужчину), в результате чего тот скончался. Преступник был задержан и доставлен в больницу, так как нанес себе ножевое ранение при задержании. СК РФ возбудил уголовное дело. Правоохранители установили, что подозреваемый ранее заявлял в полицию о том, что якобы "черными риелторами" была незаконно отчуждена доля в его двухкомнатной квартире.