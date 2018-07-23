СК проверяет информацию СМИ о подозреваемом в убийстве девочки в Серпухове

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Следователи проверят причастность молодого человека, подозреваемого в убийстве пятилетней девочки в Серпухове, к другим аналогичным преступлениям, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве девочки в Серпухове задержан местный житель 1990 года рождения. Предварительно установлено, что девочка пропала 22 июля с детской площадки у дома, в котором проживала вместе с семьей. Ее тело было найдено в понедельник в спортивной сумке вблизи железной дороги в Серпухове. Следователи возбудили уголовное дело.

По словам Врадий, в СМИ появилась информация о том, что задержанный якобы и ранее пытался совершить противоправные действия в отношении детей, однако сотрудники органов полиции без должного внимания отнеслись к обращениям взволнованных родителей.

"Для проверки указанных сведений следственными органами ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Следователями обязательно будут детально изучена вся поступившая информация, в случае ее подтверждения — действиям (бездействию) должностных лиц будет дана правовая оценка", — рассказала она.