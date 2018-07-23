СК проверяет информацию СМИ о подозреваемом в убийстве девочки в Серпухове

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Следователи проверят причастность молодого человека, подозреваемого в убийстве пятилетней девочки в Серпухове, к другим аналогичным преступлениям, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
По словам Врадий, в СМИ появилась информация о том, что задержанный якобы и ранее пытался совершить противоправные действия в отношении детей, однако сотрудники органов полиции без должного внимания отнеслись к обращениям взволнованных родителей.
"Для проверки указанных сведений следственными органами ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Следователями обязательно будут детально изучена вся поступившая информация, в случае ее подтверждения — действиям (бездействию) должностных лиц будет дана правовая оценка", — рассказала она.