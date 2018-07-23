В Барнауле осудили экс-сотрудницу сада, где дети отравились ядом от крыс

БАРНАУЛ, 23 июл — РИА Новости. Суд в Барнауле приговорил к 2 годам условного срока бывшую сотрудницу детского сада, где два воспитанника отравились крысиным ядом, сообщило в понедельник СУСК РФ по Алтайскому краю.
"Суд признал во внимание все доводы следствия и приговорил женщину к 2 годам лишения свободы условно, а также запретил ей заниматься воспитательской деятельностью в течение двух лет", — говорится в сообщении.
Местные власти расценили инцидент как "вопиющее безобразие". В дошкольных учреждениях региона начались проверки и профилактические мероприятия.