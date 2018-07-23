В Нальчике во время квеста утонул человек

НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту гибели местного жителя во время квеста в запрещенной для купания зоне озера в Нальчике, сообщает СУСК РФ по региону.

Согласно материалам проверки, 21 июля на Курортном озере Нальчика молодой человек, 1999 года рождения, принимал участие в квесте. По заданию организаторов ему надлежало переплыть участок озера, забрать оставленную на буйке карточку и приплыть обратно, получив вознаграждение в сумме 3 тысяч рублей.

"Выбранное организатором место находилось в зоне, запрещенной для купания. С администрацией озера данное мероприятие согласовано не было", — говорится в сообщении.

По предварительным данным следователей, на пути к берегу у юноши начались судороги, и он стал тонуть. Отдыхающие на озере попытались прийти на помощь, но не смогли его спасти.

"В ближайшее время по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отмечает ведомство.