В Москве назвали возможную причину пожара в школе

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Нарушение технологии при ремонтных работах могло стать причиной возгорания в школе в центре Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник куратор образовательных организаций Центрального округа Александр Тверской.
"Возможная причина возгорания — нарушение технологии при производстве работ. Администрация школы готовится выставить претензию исполнителям работ и требовать возмещение ущерба", — сказал Тверской.
Он отметил, что возгорание произошло на крыше здания для дошкольных групп школы №2054 во время проведения ремонтных работ. Детей и педагогов, по словам Тверского, в здании не было.