В Москве назвали возможную причину пожара в школе

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Нарушение технологии при ремонтных работах могло стать причиной возгорания в школе в центре Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник куратор образовательных организаций Центрального округа Александр Тверской.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о пожаре в здании школы №2054 по адресу улица Тверская, дом 28, строение 3. Позднее в пресс-службе столичного главка МЧС рассказали, что возгорание было ликвидировано, площадь составила 20 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

"Возможная причина возгорания — нарушение технологии при производстве работ. Администрация школы готовится выставить претензию исполнителям работ и требовать возмещение ущерба", — сказал Тверской.

Он отметил, что возгорание произошло на крыше здания для дошкольных групп школы №2054 во время проведения ремонтных работ. Детей и педагогов, по словам Тверского, в здании не было.