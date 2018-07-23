Мосгорсуд оставил в СИЗО возможного убийцу соратника Деда Хасана

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление ареста Хаджибаба Тахир оглы Талыбханлы, обвиняемого в совершении убийства в 2012 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В начале лета старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова сообщила о задержании Талыбханлы.
По ее словам, 19 апреля 2012 года обвиняемый, находясь на улице Пресненский Вал в Москве, выстрелил из огнестрельного оружия в автомобиль Toyota Land Cruiser, где находился мужчина 1960 года рождения и женщина 1986 года рождения. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а женщина выжила в результате своевременного оказания медицинской помощи.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что убитым в 2012 году мужчиной был Ильгар Алиев — соратник Аслана Усояна, также известного как "вор в законе" Дед Хасан.
Адвокат Талыбханлы просила отменить арест.
"Следствие заявляет, что он "вор в законе" и при этом киллер, хотя не бывает "воров в законе", которые киллеры, они сами себе противоречат. Это заказное дело. Талыбханлы никого не убивал", — сказала его адвокат Айшат Бурмистрова. Сам обвиняемый просил рассмотреть жалобу без его участия.