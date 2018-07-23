В Серпухове задержали подозреваемого в убийстве пятилетней девочки

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в убийстве пятилетней девочки в Серпухове, говорится в сообщении на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

"Следственными органами… по подозрению в совершении убийства 5-летней девочки, а также преступлений против ее половой неприкосновенности задержан местный житель 1990 года рождения. В настоящее время в квартире подозреваемого проводится обыск", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что девочка пропала 22 июля с детской площадки у дома, в котором проживала вместе с семьей. Ее тело было найдено в понедельник в спортивной сумке вблизи железной дороги в Серпухове. Следователи возбудили уголовное дело.