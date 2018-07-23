На Дальнем Востоке сохраняется неблагоприятный прогноз по паводку

Сотрудники МЧС на затопленной в результате паводка улице в Чите. Архивное фото

Сотрудники МЧС на затопленной в результате паводка улице в Чите. Архивное фото

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Спасатели готовят силы для помощи дальневосточным регионам, где сохраняется неблагоприятный прогноз по паводку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

"На текущей неделе здесь ожидается очередной циклон со стороны Китая. По предварительному прогнозу синоптиков, ливни возможны в Еврейской автономии, Хабаровском и Приморском краях. Чувствительные дожди затронут Сахалин, Камчатку, Курилы и снова Амурскую область. Местным властям и населению необходимо быть готовыми к повышению уровней рек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, прогноз пока долгосрочный. Сибирский региональный центр МЧС готовит план перемещения федеральной группировки сил и техники по регионам Дальнего Востока в соответствии с оперативными событиями.

"В нашем распоряжении два авиационно-спасательных центра, четыре поисково-спасательных отряда, четыре военизированных спасательных центра и 18 специализированных пожарно-спасательных формирований, дислоцированных на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока. Наши аэромобильные подразделения находятся в постоянной готовности к немедленному реагированию", — сказал представитель центра.

Он добавил, что группировка МЧС России насчитывает 600 спасателей, которые были привлечены из сибирских и дальневосточных регионов для ликвидации последствия подтоплений в пострадавших населенных пунктах Забайкальского края и Амурской области.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. Также режим ЧС регионального значения действует в Амурской области с 20 июля из-за дождевого паводка.