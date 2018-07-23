Медики рассказали о состоянии подростка, выжившего в ДТП под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 23 июл – РИА Новости. Подростка, выжившего в ДТП в Михайловском районе Волгоградской области, в котором погибли пять человек, перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение, сообщили в понедельник РИА Новости в комитете здравоохранения региона.

ДТП произошло в воскресенье, 22 июля. По данным ГУМВД по Волгоградской области, на 774-м километре трассы Р-22 "Каспий" 55-летний водитель автомобиля "Лада Приора", двигаясь в сторону Волгограда, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Лада Гранта" под управлением 38-летнего водителя. Оба водители и трое пассажиров скончались на месте происшествия, выжить удалось 13-летнему подростку, которого доставили в больницу в Волгограде.

"Его перевели из реанимации в отделение нейрохирургии больницы №7. У него черепно-мозговая травма, состояние удовлетворительное", — сообщили в комитете.