МЧС предупредило о возможных смерчах на Кубани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл — РИА Новости. Смерчи, а также ливни и шквалистый ветер возможны в Краснодарском крае в ближайшие дни, предупреждает Южный региональный центр МЧС России.

"До конца суток 23 июля, а также в течение суток 24 июля, ночью и утром 25 июля над Черным морем на участке побережья от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей", — говорится в сообщении. В эти же дни в Краснодарском крае прогнозируются ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Также возможны подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

В связи с этим прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня и происшествий, связанных с повреждением причальных сооружений, морских судов; маломореходных судов и возможной гибелью людей, находящихся в них; подтоплением пониженных участков, не имеющих естественного стока воды; повреждением кровли и остекления зданий; порывами линий связи; повреждением объектов жизнеобеспечения населения.