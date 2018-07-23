МЧС предупредило о возможных смерчах на Кубани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл — РИА Новости. Смерчи, а также ливни и шквалистый ветер возможны в Краснодарском крае в ближайшие дни, предупреждает Южный региональный центр МЧС России.
В связи с этим прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня и происшествий, связанных с повреждением причальных сооружений, морских судов; маломореходных судов и возможной гибелью людей, находящихся в них; подтоплением пониженных участков, не имеющих естественного стока воды; повреждением кровли и остекления зданий; порывами линий связи; повреждением объектов жизнеобеспечения населения.