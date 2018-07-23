Суд вернул в прокуратуру дело украинца Грыба, вербовавшего школьницу в Сочи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в понедельник вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении гражданина Украины Павла Грыба, который, по версии следствия, убеждал школьницу взорвать самодельное взрывное устройство на выпускном в Сочи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил уголовное дело в отношении Грыба… вернуть прокурору Краснодарского края для устранения препятствий рассмотрения дела судом", — сказал председательствующий. Срок содержания под стражей Грыбу был продлен до 22 октября.
Гражданин Украины Павел Грыб 1998 года рождения обвиняется в содействии терроризму. По версии следствия, с 27 марта по 15 мая прошлого года, находясь на территории Украины, Грыб через интернет убеждал школьницу из Сочи заложить заранее изготовленное самодельное взрывное устройство и взорвать его на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После этого, по данным следователей, он рекомендовал старшекласснице покинуть Россию.
Ростовский омбудсмен сообщил РИА Новости, что не выявил нарушения его прав в СИЗО. При поступлении в следственный изолятор он был осмотрен медицинским работником. Каких-либо ссадин, гематом порезов или других телесных повреждений, свидетельствующих о применении к нему в ходе этапирования насилия, не выявлено, отметил уполномоченный. Состояние здоровья Грыба, по его данным, было удовлетворительное.