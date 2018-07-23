Жителя Урала задержали по делу об убийствах, совершенных более 17 лет назад

КРАСНОЯРСК, 23 июл — РИА Новости. Оперативники и следователи задержали в Бурятии жителя Челябинска, обвиняемого в двух жестоких убийствах девушки и школьницы, совершенных более 17 лет назад, сообщил журналистам представитель СУСК Бурятии Дмитрий Столяров.

По его словам, мужчину задержали в Северобайкальском районе. По данным СК, 29 сентября 2000 года в лесу на окраине города Северобайкальск было обнаружено тело 12-летней школьницы, которая за неделю до этого ушла в школу и не вернулась. Результаты экспертизы показали, что перед смертью потерпевшая была изнасилована. Через два года на обочине дороги между Северобайкальском и пригородным поселком было обнаружено тело молодой девушки с признаками насильственной смерти. У нее были колото-резаное ранение груди и травмы головы.

"Оба эти преступления оставались длительное время нераскрытыми, однако работа следствия и оперативных служб милиции и полиции, направленная на установление и задержание злоумышленника, не прекращалась. Недавно в ходе проведенных сотрудниками МО МВД России "Северобайкальский" оперативно-разыскных мероприятий удалось выйти на след жителя Челябинска, который в годы совершения преступлений находился в Северобайкальске", — сказал Столяров.

Он пояснил, что следователи и оперативными сотрудники полиции получили информацию, что мужчина может быть причастен к расправам над девушками. Когда мужчина в очередной раз приехал в Северобайкальск, чтобы навестить родственников, его задержали.

"После вопросов о событиях тех лет мужчина сразу все понял и попросил принять его чистосердечное признание. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, которые были проверены на месте происшествия и нашли свое подтверждение", — рассказал представитель СК региона.

На основании доказательств 42-летнему мужчине предъявлено первоначальное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц и совершенное с целью скрыть другое преступление) и п. "в" ч. 3 ст. 131 УК РФ (в действующей на тот момент редакции закона) (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).