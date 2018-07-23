В Мурманской области без света остались более 27 тысяч человек

Монтажники во время проведения неотложных работ. Архивное фото

Монтажники во время проведения неотложных работ. Архивное фото

© Fotolia / sean824 В Алтайском крае около пяти тысяч человек остались без света Свыше 27 тысяч человек остались без энергоснабжения в Печенгском районе Мурманской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Нарушена подача электричества в шесть населенных пунктов района с населением более 27 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 13.00 понедельника.