Девочку, выжившую в ДТП под Липецком, перевели на лечение в Москву

ВОРОНЕЖ, 23 июл — РИА Новости. Выжившая в автомобильной аварии в Липецкой области восьмилетняя девочку из Армении переведена в Москву для дальнейшего лечения, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Информация об аварии возле населенного пункта Золотуха Лев-Толстовского района поступила спасателям в 16.25 мск 1 июля. По данным полиции, столкнулись Volkswagen Passat и Hyundai Sonata, погибли пять человек, в том числе двое детей. Единственная выжившая девочка была госпитализирована с сочетанной травмой в больницу Липецка. Состояние ее оценивалось как крайне тяжелое, ребенок находился в реанимации. Когда врачи стабилизировали состояние ребенка, угроза жизни миновала, его перевели в травматологию.

"Родственники забрали девочку, она продолжит лечение в Москве", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшая была после аварии прооперирована в Липецке.

Как ранее сообщал представитель МЧС Армении в РФ, в аварии погибли четыре гражданина этой страны: мужчина, женщина и девочки 2006 и 2017 годов рождения. Все они, как и единственная выжившая в ДТП, ехали в Volkswagen Passat.