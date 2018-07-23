Девочку, выжившую в ДТП под Липецком, перевели на лечение в Москву

ВОРОНЕЖ, 23 июл — РИА Новости. Выжившая в автомобильной аварии в Липецкой области восьмилетняя девочку из Армении переведена в Москву для дальнейшего лечения, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Родственники забрали девочку, она продолжит лечение в Москве", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавшая была после аварии прооперирована в Липецке.
Как ранее сообщал представитель МЧС Армении в РФ, в аварии погибли четыре гражданина этой страны: мужчина, женщина и девочки 2006 и 2017 годов рождения. Все они, как и единственная выжившая в ДТП, ехали в Volkswagen Passat.