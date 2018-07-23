Охотники в Забайкалье контролируют выход медведей к людям из-за паводков

Повышение уровня воды в реке Читинка в Чите по причине дождей, выпавших в Забайкальском крае. 10 июля 2018

Повышение уровня воды в реке Читинка в Чите по причине дождей, выпавших в Забайкальском крае. 10 июля 2018

ЧИТА, 23 июл — РИА Новости. Бригады охотников сформированы в Каларском районе Забайкалья для регулирования численности медведей, которые из-за паводков начали выходить из тайги к населенным пунктам, сообщил РИА Новости глава района Павел Романов.

"В этом году медведей гораздо больше обычного. Калар поднялся, Витим поднялся сильно, затопило всю территорию близ Куанды, там наблюдается выход медведей. Мы сформировали бригады из охотников, которые совместно с охотоведами будут работать при возникновении опасности", — сказал собеседник агентства.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. В Забайкалье остаётся группировка спасателей из разных регионов Сибири, усиленная до 188 человек, которая будет в регионе до момента ликвидации последствий наводнения. Общий ущерб от первой волны оценён в более чем миллиард рублей. В регионе продолжаются дожди, региональный гидрометцентр объявил 10-е подряд штормовое предупреждение из-за ливней.