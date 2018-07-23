В Кировской области завели дело на троих подростков, похитивших сверстника

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл — РИА Новости. Уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего возбуждено в отношении 16-летнего и двоих 18-летнего юношей в Кировской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, вечером 19 июля компания молодых людей, двум из которых 18 лет, а одному – 16, на двух автомобилях приехала на пруд, расположенный в поселке Октябрьский Зуевского района, где встретила своего 17-летнего знакомого, с которым у них ранее был конфликт.

"Молодые люди избили подростка металлической битой и пластмассовой трубой. После чего, демонстрируя электрошокер и металлическую трубу, затащили потерпевшего в багажник автомобиля и вывезли его в дом одного из молодых людей. Там они удерживали подростка против его воли на протяжении некоторого времени, после чего отпустили. По факту похищения несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении СУСК.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Они дали признательные показания. Следователям предстоит выяснить мотивы данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.