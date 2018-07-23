Комиссию по проверке ЦНИИмаш еще не сформировали

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Комиссия по проверке ЦНИИМАШ пока еще не сформирована, сроки ее работы определятся после утверждения состава и регламента работы, сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса.

"Комиссия будет работать тогда, когда утвердят ее состав и регламент работы, и тогда определятся сроки. Никто не говорит, что это состоится сегодня или завтра. По мере образования комиссии мы сообщим, когда она приступит к работе", — сказал собеседник агентства.

По его словам, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сейчас в рабочей поездке в Сочи, где встретится с воспитанниками образовательного центра "Сириус".

"Для формирования комиссии ему нужно вернуться в Москву, и собрать всех необходимых сотрудников", — заключил он.

Как сообщал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, в минувшую пятницу в ЦНИИмаше прошли обыски в рамках дела о государственной измене. Кроме того, с обыском пришли и к директору исследовательско-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрию Пайсону, впоследствии подавшему в отставку.

По данным "Коммерсанта", ФСБ считает, что из института "сливались" секретные данные о гиперзвуковых разработках.