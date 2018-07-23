В Волгоградской области три человека погибли при взрыве газа на барже

Взрыв газа на барже в Волгоградской области. 23 июля 2018

Взрыв газа на барже в Волгоградской области. 23 июля 2018

ВОЛГОГРАД, 23 июл — РИА Новости. Три человека погибли в результате взрыва газовоздушной смеси на неэксплуатируемой барже в Волгоградской области, сообщает Южное следственное управление СК России.

"По версии следствия, 23 июля 2018 года, примерно в восемь часов 30 минут, на территории ЗАО "Волжский судостроительно-судоремонтный завод" в результате сварочных ремонтных работ на неэксплуатируемой барже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, в результате которого погибли три человека", — говорится в сообщении Южного следственного управления СК России.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, еще четыре человека пострадали в результате взрыва.

"Четверо пострадавших были доставлены в больницу № 25, состояние у всех удовлетворительное. Травмы — ожоги, оскольчатые ранения", — сообщили РИА Новости в комитете.