В Приамурье до пятницы продлили режим ЧС из-за паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл — РИА Новости. Режим ЧС регионального значения, введенный в Амурской области 20 июля, продлевается до пятницы, сообщил в понедельник врио губернатора Приамурья Василий Орлов.

В пятницу власти региона в качестве превентивной меры ввели режим ЧС на территории всей области из-за циклона, который прошел 21-22 июля, но, по словам Орлова, "циклон сместился в сторону Еврейской автономной области".

"Этот кризис уже прошел, но мы продлеваем режим ЧС до пятницы. На данный момент ситуация напряженная, но абсолютно контролируемая. От ситуации 2013 года (когда из-за паводка в регионе был введен режим ЧС федерального значения — ред.) нынешняя отличается. Водохранилища гидроэлектростанций работают в плановом режиме, холостых сбросов не осуществляют",- сказал Орлов журналистам после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, в области подтоплены 29 домохозяйств, угрозы жизни и здоровью людей нет, население не эвакуировали.

Жители Приамурья, которые потеряли из-за дождевого паводка урожай, получат по 10 тысяч рублей. Выплаты получат и те, в чьих домах вода поднялась выше уровня пола, в этом случаи компенсация составит до 70 тысяч рублей.

"Из них 30 тысяч рублей пойдут из областного бюджета, 30 тысяч из местного и 10 тысяч дополнительно из областного, если повреждена мебель",- пояснил врио главы региона.

Сумма ущерба, причиненного паводком дорогам, предварительно составляет 400 миллионов рублей.

"Эта сумма не конечная, будет понятно, когда уйдет вода. Была встреча с руководством "Росавтодора" в Москве, и нас заверили, что Федерация тоже окажет нам помощь на ликвидацию последствий", — сказал Орлов.