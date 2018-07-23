В Приморье в ДТП один человек погиб и четверо получили травмы

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо, в том числе двое детей пострадали в результате встречного столкновения двух иномарок в Приморье, сообщает краевое УМВД в понедельник.

ДТП произошло на 718-м километре автодороги А-370 "Уссури".

"Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что 42–летний житель Уссурийска, управляя автомашиной Toyota Wish, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомашиной Ford Transit. В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летняя пассажирка Toyota Wish скончалась до приезда скорой помощи", — говорится в сообщении.

Травмы различной степени тяжести получил водитель Toyota и двое пассажиров — 3-летняя девочка и 14-летний мальчик. Водитель микроавтобуса госпитализирован с сотрясением мозга и переломом.

По данным ведомства, стаж вождения водителя Toyota — 16 лет, при этом за нарушение ПДД в текущем году он дважды привлекался к административной ответственности.

По информации полиции, ДТП произошло в светлое время суток на прямой асфальтированной дороге. Выясняются обстоятельства происшествия.