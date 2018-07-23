В ряде татарстанских сел ввели карантин из-за птичьего гриппа

КАЗАНЬ, 23 июл — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о введении карантина в связи с птичьим гриппом на отдельных территориях в пяти районах республики, сообщили в пресс-службе главы региона.

"В связи с выявлением заболевания высокопатогенным гриппом птиц и угрозой его распространения … постановляю установить ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на период до их отмены на следующих отдельных территориях Республики Татарстан", — говорится в указе.

В частности, карантин введён на нескольких частных подворьях в селе Шланга Дрожжановского района, селе Ульянково Кайбицкого района, деревне Вожжи Тетюшского района, посёлке городского типа Камское Устье Камско-Устьинского района, посёлке железнодорожной станции Каратун и деревне Малые Кокузы Апастовского района. В пределах территорий радиусом пять километров от эпизоотических очагов определены угрожаемые зоны.

На период действия карантина на территории неблагополучных пунктов закрыт доступ посторонним лицам и транспорту, запрещён вывоз птицы, яиц и другой продукции птицеводства, а также вывоз кормов, инвентаря, оборудования, ограничено передвижение персонала, обслуживающего птицу на данных территориях, организован убой больной птицы и утилизация павшей. Согласно указу, также на дорогах из неблагополучных населенных пунктов организованы круглосуточные контрольно-пропускные посты с дезбарьерами, камерами для обработки одежды и дезинфекционными установками, ограничено движение транспорта в зоне карантина.

Ранее главное управление ветеринарии кабинета министров Татарстана сообщало, что предполагаемым источником заражения птиц на частных подворьях республики стало птицепоголовье, завезённое из Чувашии самими гражданами, а также лицами, осуществляющими деятельность по перепродаже птицы.

Специалистами государственной ветеринарной службы во всех пяти районах были проведены мероприятия по локализации очагов инфекции. Так, в указанных личных подсобных хозяйствах уничтожена павшая птица, а также все восприимчивое поголовье птицы (куры, утки), проведена дезинфекция территории, где содержалась больная птица. В указанных населённых пунктах ветеринарными специалистами проводится подворный обход по уточнению поголовья птицы, а также осуществляется клинический осмотр и термометрия восприимчивого поголовья.