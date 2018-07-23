На барже в Волгоградской области произошел хлопок газа, есть погибшие

ВОЛГОГРАД, 23 июл – РИА Новости. Взрыв газо-воздушной смеси произошел на барже на территории Волжской ремонтно-эксплуатационной базы в Волгоградской области, сообщает ГУМЧС РФ по региону.

"Двадцать третьего июля 2018 года в 08.55 (мск) поступило сообщение о том, что на территории Волжской ремонтно-эксплуатационной базы флота в результате ремонтных работ на неэксплуатируемой барже произошел хлопок газо-воздушной смеси без последующего горения. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие", — говорится в сообщении управления.

На месте работают экстренные службы. Информация уточняется.