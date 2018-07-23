В Ульяновске семья из трех человек утонула в автомобиле, упавшем в реку

САМАРА, 23 июл — РИА Новости. Семья из трех человек, в том числе четырехлетняя девочка, утонула в автомобиле, упавшем с обрыва в реку в Ульяновске, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК по региону.

По информации пресс-службы, 21 июля в реке Свияга возле поселка Загородный Ульяновска в затонувшем автомобиле "ВАЗ-2121" были обнаружены тела трех человек: 38-летнего водителя, 31-летней пассажирки и ее четырехлетней дочери. По предварительным данным, около 16.00 (15.00 мск) семья ехала к реке для купания по грунтовой дороге, на расстоянии около двух метров от которой имеется обрыв высотой пять метров. Автомобиль в реке обнаружил 11-летний сын погибших, который сам начал искать длительное время не возвращавшихся родителей. Отмечается, что супруги состояли на учете в органах полиции, поскольку злоупотребляли спиртными напитками.

"Следственными органами… возбуждено уголовное дело по факту обнаружения утонувших в реке Свияга трех человек, в том числе одного несовершеннолетнего ребенка, по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс экспертиз.