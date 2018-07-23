Судьба ЦНИИмаша, где ФСБ нашла шпионов, может решиться во вторник

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вопрос о структурных изменениях в головном научном институте "Роскосмоса" ЦНИИмаш и смене его руководства может быть рассмотрен во вторник, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин сейчас находится в Сочи, завтра он будет на рабочем месте. Какие-либо возможные изменения в структуре или дополнительные постановки задач могут быть приняты с завтрашнего дня", — рассказал он.

Тогда же, по его словам, будет решаться вопрос о возможных кадровых изменениях в руководстве ЦНИИмаш. "На сегодняшний день никаких кадровых изменений нет", — рассказал он.

Как сообщал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, в минувшую пятницу в ЦНИИмаше прошли обыски в рамках дела о государственной измене. Кроме того, с обыском пришли и к директору исследовательско-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрию Пайсону, впоследствии подавшему в отставку.

По данным "Коммерсанта", ФСБ считает, что из института "сливались" секретные данные о гиперзвуковых разработках.