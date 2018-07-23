В Туве почти 30 человек остаются в больницах после отравления в закусочной

КРАСНОЯРСК, 23 июл — РИА Новости. Большинство из 99 жителей Тувы, госпитализированных после массового отравления в закусочной, выписаны, в больницах остаются 28 человек, сообщили РИА Новости в минздраве республики.

Семнадцатого июля стало известно о массовом отравлении в Кызыле, где люди в закусочной отравились мясом курицы, привезенным из-за пределов региона. Закусочная на время проверки закрыта. СК начал доследственную проверку. Полиция возбудила уголовное дело. Роспотребнадзор провел служебное расследование.

В пятницу глава Тувы Шолбан Кара-оол говорил о 187 пострадавших, из них 99 были госпитализированы.

"На данный момент остаются 28 госпитализированных, из них 14 детей. Состояние удовлетворительное", — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора в Хакасии, откуда, возможно, поступило мясо, готовит проверки.