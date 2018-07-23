Еврейской автономной области и Хабаровскому краю угрожает паводок

ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Паводок, сформировавшийся на реке Амур в Амурской области, смещаясь по течению, может стать причиной подтопления дорог и сельхозполей в Еврейской АО и Хабаровском крае, а также дачных участков на островах под Хабаровском, сообщает Дальневосточное УГМС в понедельник.
"На Амуре у города Благовещенска смещается гребень паводка, в течение двух суток ожидается дополнительный подъем воды на 5-30 сантиметров. Интенсивность подъема уровней воды на Амуре от Благовещенска до села Елабуга Хабаровского края составит 25-47 сантиметров в сутки. В результате выпавших дождей и смещения паводка с верхнего течения на Амуре ожидается подъем уровня воды с подтоплением поймы на 1-3 метра. Возможно подтопление сенокосов, дорог, дачных участков, линий связи, расположенных в пойме реки", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что самый масштабный паводок на Амуре за всю историю наблюдений был в 2013 году. Уровень Амура у Хабаровска тогда составил 808 сантиметров. От наводнения пострадали Амурская область, ЕАО и Хабаровский край.