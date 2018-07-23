После наезда автомобиля на семью с ребенком в Хабаровске завели дело

ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Уголовное дело завели в Хабаровске после ДТП с машиной, выехавшей на тротуар и сбившей семью из трех человек, за рулем которой оказался пьяный водитель без прав, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.

По информации ведомства, информация об аварии в полицию поступила вечером в воскресенье от очевидцев. Уточняется, что ЧП произошло на улице Сысоева в Индустриальном районе Хабаровска. Водитель легкового автомобиля наехал на трех пешеходов, двигавшихся по тротуару.

"Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что виновник ДТП не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный у края проезжей части автомобиль, после чего продолжил непроизвольное движение, выехал на тротуар, где допустил наезд на семью из трех человек. Глава семьи погиб на месте до приезда бригады скорой помощи, мать и ребенок получили ранения и были госпитализированы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у водителя нет водительского удостоверения, а медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Следственным управлением УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" УК РФ. Водитель водворен в изолятор временного содержания. Машина помещена на специализированную стоянку", — информирует ведомство, добавляя, что максимальное наказание за это преступление — семь лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пострадавший ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Мать после осмотра медики отпустили домой.