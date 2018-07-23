ЧИТА, 23 июл — РИА Новости. Минэкономразвития Забайкалья, где из-за паводков действует режим ЧС, обратилось к руководителям торговых сетей с предложением установить минимальную надбавку на питьевую воду, а также обеспечить её запасы, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"В связи с паводковыми явлениями в реках Забайкальского края ухудшилось качество воды. По информации регионального Роспотребнадзора, специалисты фиксируют высокий уровень загрязнения и призывают забайкальцев употреблять в пищу исключительно кипяченую и бутилированную воду. Вице-премьер-министр экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко обратился к руководителям торговых сетей с предложением установить минимальную торговую надбавку на воду питьевую столовую, а также обеспечить ее достаточные запасы в розничных магазинах", — говорится в сообщении.

При этом с девятью торговыми сетями Забайкальского края заключено соглашение об установлении размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, но на питьевую воду договоренность не распространяется, уточнили власти.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. В Забайкалье остаётся группировка спасателей из разных регионов Сибири, усиленная до 188 человек, которая будет в регионе до момента ликвидации последствий наводнения. Общий ущерб от первой волны оценён в более чем миллиард рублей. В регионе продолжаются дожди, региональный гидрометцентр объявил 10-е подряд штормовое предупреждение из-за ливней.