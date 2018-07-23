Девять из 16 человек, отравившихся в лагере в ЕАО, выписали из больницы

ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Девять из 16 человек, заболевших кишечной инфекцией в детском оздоровительном лагере "Жемчужина" в Еврейской автономной области, уже выписаны из больницы, сообщил РИА Новости руководитель регионального управления Роспотребнадзора Павел Копылов.

Ранее сообщалось, что вспышка заболевания в лагере произошла в конце прошлой недели. В больницу попали 14 детей и двое взрослых. Смена в лагере завершилась досрочно. Роспотребнадзор и прокуратура начали проверку.

"На сегодняшний день в больнице остаются семь детей, еще семеро детей и двое взрослых выписаны", — сказал Копылов.

Он отметил, что санитарные врачи продолжают эпидемиологическое расследование и выясняют причину вспышки заболевания.