Ребенок, которого сбил автомобиль в Хабаровске, находится в реанимации

ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Ребенок, который вместе с семьей был сбит иномаркой в Хабаровске, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в понедельник во второй краевой больнице.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в воскресенье автомобиль врезался в семью, которая шла по тротуару в Хабаровске. Мужчина погиб на месте, женщину с ребенком увезли в больницу. СМИ утверждают, что машина была угнана. Также в ряде СМИ отмечают, что отец успел поднять ребенка на руки, чем спас ему жизнь.

"Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Женщину не стали госпитализировать, отпустили после осмотра", — рассказал собеседник.

В ГИБДД по Хабаровскому краю информацию о ДТП не комментируют.