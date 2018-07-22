В четырех районах Новгородской области ввели карантин из-за АЧС

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ о введении карантина из-за африканской чумы свиней в четырех районах области, сообщается на портале правительства региона.
Для территорий, где был зафиксирован очаг заболевания, предусмотрен ряд ограничительных мер. В частности, запрещены убой животных, вывоз живых свиней, а также продукции и сырья, реализация и закупка животных, заготовка кормов и подстилочного материала, все виды охоты, за исключением охоты для регулирования численности животных. Охота на дикого кабана при этом полностью ограничивается, добавили в правительстве.