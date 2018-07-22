В четырех районах Новгородской области ввели карантин из-за АЧС

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ о введении карантина из-за африканской чумы свиней в четырех районах области, сообщается на портале правительства региона.

"Сегодня, 22 июля, губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней… указ губернатора распространяет карантин на Волотовский, Солецкий, Старорусский и Шимский районы. Ограничительные мероприятия вводятся до 21 августа 2018 года включительно", — говорится в сообщении.

Для территорий, где был зафиксирован очаг заболевания, предусмотрен ряд ограничительных мер. В частности, запрещены убой животных, вывоз живых свиней, а также продукции и сырья, реализация и закупка животных, заготовка кормов и подстилочного материала, все виды охоты, за исключением охоты для регулирования численности животных. Охота на дикого кабана при этом полностью ограничивается, добавили в правительстве.