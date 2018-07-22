В ярославской колонии опрашивают всех заключенных из-за видео с избиением

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Заключенные колонии №1 в Ярославле, видео о жестоком избиении осужденного в стенах которой появилось в интернете, заявили, что во время проверочных мероприятий в колонии опрашивают каждого из них, и они не чувствуют какого-либо давления, сообщил РИА Новости в воскресенье уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

По его словам, в воскресенье он был в колонии.

"Там работают сотрудники прокуратуры. Проводят опрос осужденных, причем такой… поголовный, то есть все должны быть опрошены. И уже большинство были опрошены в середине дня", — рассказал омбудсмен.

Он предположил, что к концу дня опрос мог быть уже завершен.

"Насколько я смог понять, опрос проводится серьезно, ответственно. Осужденные говорили мне, что давления на них никакого не оказывается, и те, кто уже прошел через этот опрос, смогли сказать прокурорам все, что считают нужным", — подчеркнул Бабуркин.

В прокуратуре Ярославской области отказались прокомментировать РИА Новости ход проводимой в колонии проверки.

Ранее "Новая газета" опубликовала видео с избиением заключенного сотрудниками колонии. Газета уточняет, что инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. УФСИН по Ярославской области и региональная прокуратура начали проверки по сообщениям СМИ. Управление СК по региону возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий.