Следователи допрашивают лодочника после гибели детей под Астраханью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи приступили у допросу мужчины, управлявшего опрокинувшейся лодкой с детьми в Астраханской области, решается вопрос о его задержании, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК Андрей Хегай.

"Ведется допрос лодочника, решается вопрос о его задержании", — сказал он. Собеседник агентства добавил, что, по словам лодочника, он был знаком с детьми, которые были у него в лодке, и катал их по реке бесплатно.

Ранее сообщалось, что вечером 22 июля 2018 года местный житель переправлял на лодке девятерых детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино Володарского района Астраханской области. Во время переправы лодка опрокинулась, в результате чего дети оказались в воде. Шестерых детей удалось спасти, однако трое детей утонули.

В настоящее время обнаружено тело девочки 2003 года рождения. Поиски продолжаются.