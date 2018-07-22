Из шахты в Челябинской области из-за пожара эвакуировали более 40 человек

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июл – РИА Новости. Более 40 человек были эвакуированы в воскресенье из шахты "Центральная" в Челябинской области, по предварительным данным, там горели доски, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что происходит горение кабеля, эвакуируют 161 горнорабочего.

"Сегодня произошло возгорание в шахте "Центральная" на горизонте "600", город Пласт. Горели доски, их пролили. Были эвакуированы 48 человек. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на работу шахты возгорание не повлияло – она не была остановлена и продолжается в штатном режиме.

Возгорание незначительное, ликвидировано было быстро, добавил он.