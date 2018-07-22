В Волгоградской области в ДТП погибли пять человек

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП в Михайловском районе Волгоградской области, сообщила в воскресенье пресс-служба областного ГУ МВД.
По данным ведомства, на 774 километре трассы Р-22 "Каспий" 55-летний водитель автомобиля "Лада Приора", двигаясь в сторону Волгограда, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Лада Гранта" под управлением 38-летнего водителя.
Сообщается, что на месте ДТП находится руководство регионального главного следственного управления МВД, работает следственно-оперативная группа отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.