После гибели пяти человек в ДТП в Свердловской области возбудили дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после гибели пяти человек, в том числе троих детей, в ДТП в Свердловской области, сообщает в воскресенье СУСК по региону.

Ранее сообщалось, что в субботу около 18.30 (16.30 мск) в районе 267 километра трассы Пермь — Екатеринбург произошло ДТП, в результате которого, по предварительным данным, погибли пять человек, среди них – несколько детей. По одной из версий, автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого находилась женщина, пошел на обгон фуры марки Volvo. В это время по встречной полосе двигался автомобиль Lexus. Увидев его, женщина попыталась затормозить и вернуться на свою полосу, но столкнулась с грузовиком. Volkswagen занесло от удара, и он столкнулся с Lexus. В результате ДТП водитель и четыре пассажира Volkswagen получили несовместимые с жизнью травмы.

Как сообщает СК, погибли пять человек, в том числе трое детей.

"Для того, чтобы наиболее тщательно разобраться в обстоятельствах случившейся трагедии, повлекшей столь значительные человеческие жертвы, по данному факту Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении СУСК.

В рамках дела следствие совместно с органами полиции выполняет комплекс мероприятий, направленных не только на выяснение непосредственных обстоятельств ДТП, но и на установление причин и условий, которые способствовали трагедии. Допрашиваются свидетели, назначается комплекс необходимых экспертиз, уточняет ведомство.