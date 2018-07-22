После гибели пяти человек в ДТП в Свердловской области возбудили дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после гибели пяти человек, в том числе троих детей, в ДТП в Свердловской области, сообщает в воскресенье СУСК по региону.
Как сообщает СК, погибли пять человек, в том числе трое детей.
"Для того, чтобы наиболее тщательно разобраться в обстоятельствах случившейся трагедии, повлекшей столь значительные человеческие жертвы, по данному факту Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении СУСК.
В рамках дела следствие совместно с органами полиции выполняет комплекс мероприятий, направленных не только на выяснение непосредственных обстоятельств ДТП, но и на установление причин и условий, которые способствовали трагедии. Допрашиваются свидетели, назначается комплекс необходимых экспертиз, уточняет ведомство.