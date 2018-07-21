В Дагестане легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть жертвы

МАХАЧКАЛА, 21 июл — РИА Новости. Два человека погибли, десять пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Дагестане, сообщил РИА Новости в субботу представитель регионального минздрава.

По данным МЧС республики, авария произошла утром на 860-м километре федеральной автодороги "Кавказ" вблизи города Избербаш, где столкнулись автомобили "ВАЗ-2114" и Mercedes Sprinter.

"В результате аварии два человека погибли, еще десять доставлены с различными травмами в центральную городскую больницу Избербаша. Один из них получил тяжелые травмы, остальные средней, легкой степени тяжести", — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что детей среди пострадавших не было.