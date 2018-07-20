МВД подтвердило сообщения о гибели полицейских при обстреле в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 20 июл — РИА Новости. Неизвестные обстреляли автомобиль ДПС в Дагестане, двое полицейских погибли, подтверждает МВД республики.

Неизвестные напали на наряд ДПС в дагестанском Кизилюрте в пятницу вечером. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил о гибели двоих полицейских.

"Неустановленные лица на автомашине "Лада" из автоматического оружия обстреляли двигавшуюся служебную машину, в которой находились трое сотрудников ДПС ГИБДД МВД, и скрылись, в результате обстрела двое сотрудников от полученных ранений скончались на месте", — сказал представитель республиканского МВД.

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