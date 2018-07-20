МАХАЧКАЛА, 20 июл — РИА Новости. Неизвестные обстреляли автомобиль ДПС в Дагестане, двое полицейских погибли, подтверждает МВД республики.
Неизвестные напали на наряд ДПС в дагестанском Кизилюрте в пятницу вечером. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил о гибели двоих полицейских.
"Неустановленные лица на автомашине "Лада" из автоматического оружия обстреляли двигавшуюся служебную машину, в которой находились трое сотрудников ДПС ГИБДД МВД, и скрылись, в результате обстрела двое сотрудников от полученных ранений скончались на месте", — сказал представитель республиканского МВД.
⚡⚡⚡ В Дагестане неизвестные расстреляли наряд ДПСhttps://t.co/dqATSBhf5n#Дагестан #Происшествия pic.twitter.com/OlawAIDAH3— Пятый канал Новости (@5tv) 20 июля 2018 г.