Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту действий против ребенка

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал выяснить причины длительного нерассмотрения заявления, а также отсутствия процессуального решения по факту действий против половой неприкосновенности девочки, также он поручил кадровому подразделению СК провести служебную проверку, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве доложить причины длительного нерассмотрения заявления… по факту противоправных действий в отношении ребенка", — сказала она журналистам.

Петренко пояснила, что весной этого года в Москве мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности девочки. Ее родители неоднократно обращались в правоохранительные органы, однако должной реакции не последовало. Как добавила представитель Следкома, личность мужчины была оперативно установлена, но он не был задержан. Лишь благодаря СМИ об этой ситуации стало известно Бастрыкину.

Как сообщает Петренко, Бастрыкин указал руководству столичного главка СК незамедлительно возбудить уголовное дело.

"Глава ведомства поручил кадровому подразделению Следственного комитета России провести служебную проверку действий сотрудников следственного органа ГСУ СК России по Москве. Дело взято на контроль в центральном аппарате СК России", — добавила Петренко.