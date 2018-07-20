МЧС предупредило о высоком риске схода селевых потоков в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Вероятность схода новых селевых потоков и разлива рек в горах Кабардино-Балкарии остается на высоком уровне, сообщил начальник ГУ МЧС РФ по региону Михаил Надежин.

В конце лета 2017 года высокогорный Эльбрусский район Кабардино-Балкарии пережил сход двух мощных селей, один из которых стал самым крупным за последние 50 лет. Он разрушил часть федеральной дороги, ведущей в Приэльбрусье, отрезав пять населенных пунктов, и нанес серьезный ущерб инфраструктуре. Во время схода селя погибли три человека, в том числе глава администрации поселка Эльбрус Мусса Джаппуев.

Утром 5 июля текущего года из-за сильных дождей вырос уровень воды в реке Баксан. Были подтоплены 12 участков федеральной автодороги в Приэльбрусье, разрушены четыре моста. От внешнего мира были отрезаны три населенных пункта. В республике был введен режим ЧС. В тот же день движение по автодороге было восстановлено. 13 июля сель сошел на участок автодороги в районе Поляны Нарзанов в Приэльбрусье. Дорога была перекрыта на несколько часов.

"Сейчас активно ведется работа по мониторингу состояния приледниковых озер и снеготаяния в горах. Специалисты сделали вывод, что ситуация в текущем году складывается достаточно напряженная. Вероятность схода селевых потоков и резкого повышения уровня воды в реках очень большая", — сказал Надежин в пятницу на пресс-конференции в Нальчике.

Он уточнил, что наибольшую угрозу в настоящее время представляют нарастающая активность склоновых и русловых процессов в селевых очагах в бассейне реки Герхожан-Су и высокие темпы сокращения площади снежного покрова на леднике Кая-баши.

"Все это подвергает угрозе городской округ Тырныауз. В этой связи с 1 июля нами выставлен пост в составе трех человек, которые дежурят в верховьях реки Герхожан-Су с целью наблюдения за ее состоянием и своевременного оповещения местной администрации, чтобы в случае образования селевого потока они успели оповестить и организовать эвакуацию населения", — добавил начальник ГУ МЧС.