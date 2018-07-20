В Челябинской области завели дело после падения автомобиля в водоем

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Челябинской области по факту ДТП, где автомобиль ВАЗ упал в водоем, в результате чего погибли два человека, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.

Как сообщала областная противопожарная служба, утром 19 июля на участке объездной дороги ООО "Метагломерат" в Кусинском районе Челябинской области произошло ДТП, в результате которого автомобиль ВАЗ-21140 упал в водоем — хвостохранилище. В машине находились мужчина, женщина и ребенок, в результате ДТП женщина и ребенок скончались. Мужчина остался жив, потому что перебрался из салона в багажник автомобиля, который оставался над водой.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека)", — говорится в сообщении.

Следственным органом устанавливается водитель ВАЗ и все обстоятельства случившегося, уточняется в сообщении.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль и.о. прокурора области Виталием Лопиным, добавляет ведомство.