В Приамурье полиция применила оружие против мужчины, размахивавшего мачете

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июл — РИА Новости. Полицейские в Приамурье применили табельное оружие в отношении мужчины, который, предположительно, угрожал прохожим ножами мачете, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

В пятницу в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Тындинский" поступило сообщение, что на одной из улиц Тынды мужчина угрожает прохожим ножами, на место незамедлительно прибыли участковый уполномоченный и сотрудники Тындинского филиала отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Амурской области.

"Предварительно установлено, что гражданин перемещался по улице с несколькими предметами в руках, похожими на ножи мачете, и размахивал ими, угрожая прохожим. Неоднократные требования сотрудников правоохранительных органов прекратить противоправные действия злоумышленник проигнорировал. Также он не реагировал на предупреждения о возможном применении в отношении него табельного оружия, и продолжал размахивать ножами, двигаясь в сторону сотрудников", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что в "соответствии с действующим законодательством сотрудники правоохранительных органов в отношении данного гражданина применили табельное оружие".

"В результате мужчина получил ранение, он доставлен в больницу", — уточнили в УМВД по региону, по факту применения оружия проводится служебная проверка.

Видео с комментариями очевидцев операции в редакцию интернет-портала АСН24 прислали читатели. На кадрах засняты несколько полицейских с оружием и мужчина с седыми волосами. Мужчина сидит на лавочке возле клумбы, положив два ножа себе на плечи.

Очевидцы рассказали АСН24, что мужчина не рассчитался в магазине за воду, затем начал махать мачете, когда за ним побежали продавцы.