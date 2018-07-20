СК возбудил дело после сообщений о пытках в ярославской колонии

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено после сообщений о пытках в ярославской колонии, виновные устанавливаются, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Ранее информация о пытках заключенного появилась в СМИ. Уточнялось, что инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. УФСИН по Ярославской области проводит проверку по сообщениям СМИ.

"По сообщениям СМИ об избиении сотрудниками УФСИН мужчины, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления… "превышение должностных полномочий с применением насилия", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области, находясь на территории исправительной колонии № 1, применили насилие — избили заключенного руками, ногами и неустановленными предметами.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления. Виновным грозит от трех до десяти лет заключения.