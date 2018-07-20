Суд признал законным продление ареста бывшим чиновникам из Дагестана

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову и трем другим фигурантов дела о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", — сказала судья.

Таким образом, фигуранты останутся в СИЗО до 30 сентября.

В последние месяцы в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За время ее работы стало известно о крупных хищениях в социальной сфере, задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьера Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов, все они арестованы.

Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей. Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.