Гиперзвуковой "слив". В "Роскосмосе" ищут шпионов‍

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. ФСБ проводят обыски в ЦНИИмаше, головном институте "Роскосмоса", сообщили в пресс-службе госкорпорации.

По неофициальной информации, нескольких сотрудников ракетно-космической отрасли подозревают в передаче секретных данных за рубеж.

Директор информационно-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрий Пайсон пока рассматривается как лицо, которое "могло знать о ситуации" в ЦНИИМАШе. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с расследованием.

"Он был знаком и поддерживал дружеские связи с подозреваемыми", — добавил собеседник агентства.

Обыски в "Роскосмосе"



Другой источника РИА Новости в бывшем руководстве "Роскосмоса" заявил, что экс-глава госкорпорации Игорь Комаров, при котором Пайсон получил должность, не допускал того к секретной информации.

Об обысках рассказали в пресс-службе госкорпорации. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин проинформирован об этом и поручил оказывать следствию "максимальное содействие".

Также газета "Коммерсант" сообщила, что обыски начались в пятницу утром. Сотрудники ФСБ пришли в кабинеты сотрудников ЦНИИМаша, а также в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона. Мероприятия идут в рамках расследования дела о госизмене.

Источники газеты заявили, что "десяток людей из отрасли" проверяют на предмет сотрудничества с западными спецслужбами: стало известно, что за рубеж "утекли" секретные наработки российской промышленности в части гиперзвука.

"Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт",- заявил один из собеседников издания.

Называть фамилии фигурантов и их процессуальный статус он отказался, сославшись на тайну следствия.

Корреспонденты РИА Новости попытались связаться с Пайсоном, но он сбрасывает звонки.

Особый интерес западных спецслужб

Как считает военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин, западные спецслужбы в последнее время проявляют особый интерес к российским разработкам.

"Подобные сообщения, конечно же, настораживают", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, это означает, что российская военная промышленность вышла на очень высокий и перспективный уровень.

"Почему западные, в частности американские, спецслужбы так озаботились этими секретами? Потому что наши новые, уже действующие вооружения фактически обнуляют перспективные разработки, которые наши западные друзья только хотят внедрять", — отметил Жилин.

Отсюда, подчеркивает эксперт, такая паника и отчаянно-небрежная работа разведки западных спецслужб.

Вместе с тем он выразил уверенность, что особо важной информацией завладеть не удалось. И все это, прежде всего, благодаря работе ФСБ, считает эксперт.

"Потому что ФСБ осуществляет круглосуточное сопровождение деятельности тех научных и технологических центров, которые работают в интересах военно-промышленного комплекса", — заключил Жилин.