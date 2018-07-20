В Москве за налет на дом экс-следователя Генпрокуратуры задержали садовника

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Садовник 65-летнего пенсионера из новой Москвы, на которого три дня назад напали трое неизвестных и забрали зарытый во дворе его дома тайник с ценностями, задержан по подозрению в совершении данного преступления, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее источник сообщил агентству, что трое неизвестных в камуфляже и в масках напали на дом пенсионера в новой Москве, связали хозяина и откопали тайник с ювелирными изделиями и 20 тысячами долларов, зарытый во дворе. Налет был совершен во вторник вечером в деревне Постниково. По данным агентства "Москва", хозяином дома является бывший сотрудник Генпрокуратуры Владимир Лысейко.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан садовник Лысейко 1980 года рождения, уроженец Молдовы", — пояснил источник.

По словам источника, пострадавший рассказал полицейским, что неизвестные во время налета связали и его, и садовника, а также зарезали двух немецких овчарок. По словам хозяина дома, найти зарытую во дворе металлическую колбу с деньгами и драгоценностями преступники смогли с помощью металлоискателя.

Самих налетчиков пока задержать не удалось. Всем участникам разбоя грозит до 10 лет заключения.