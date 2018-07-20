В Нижнем Новгороде утонула полуторагодовалая девочка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл — РИА Новости. Тело полуторогодовалой девочки обнаружено в реке Ока в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.

По предварительным данным, 19 июля в дневное время в районе бульвара Южный Автозаводского района на берегу реки Ока 65-летний мужчина гулял со своей внучкой. Упустив девочку на непродолжительное время из виду, он обнаружил ребенка без признаков жизни в реке в непосредственной близости от берега.

"При осмотре тела погибшей девочки следователи СК видимых телесных повреждений не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки следователям СК предстоит выяснить, при каких обстоятельствах девочка оказалась в воде и погибла. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении регионального СУСК.